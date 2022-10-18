Белый дом исключил встречу Байдена и Путина на саммите G20

Белый дом сделает все, чтобы президент Джо Байден и российский лидер Владимир Путин не встретились на саммите G20, который состоится в ноябре в Индонезии. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Чиновники исключили возможность официальной встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Официальные лица из Белого дома работают над тем, чтобы американский и российский президенты не встретились даже в коридорах и на сессии групповой фотографии.

Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на Бали в Индонезии.