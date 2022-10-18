Парвиз Шахбазов о решении ОПЕК+

«В последние дни высказываются различные мнения о том, что решение ОПЕК+ сократить ежедневную добычу нефти с ноября на 2 млн баррелей приведет к дефициту на нефтяном рынке. Считаю, что ОПЕК+, как и всегда, приняла такое решение в целях поддержки стабильности на нефтяном рынке».

Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, комментируя «Декларацию о сотрудничестве», принятую странами ОПЕК+ 5-го октября 2022-го года.

По его словам, в настоящее время баланс спроса и предложения на нефтяном рынке находится под влиянием множества факторов. Прогнозы показывают, что спрос на нефть снизится. В такой ситуации решение о вмешательстве в добычу неизбежно. ОПЕК+, ссылаясь именно на свой опыт, предприняла такой шаг во имя сохранения баланса на рынке. Это решение было принято на основе консенсуса, оно не вытекает из индивидуальных интересов какой-либо одной страны. Все решения ОПЕК+ рассчитаны на стабильность на рынке. Результаты и достижения, достигнутые до сих пор в сложных ситуациях, являются неоспоримым доказательством этого.

Министр энергетики также подчеркнул, что сегодня главной угрозой для баланса и стабильности на рынке являются не контролируемые сокращения, а неконтролируемые, то есть естественные сокращения добычи: «Считаю, что сегодня следует беспокоиться не о объемах сокращения, объявленных ОПЕК+, а тенденции к естественному сокращению добычи».

«Последнее решение ОПЕК+ также направлено на привлечение инвестиционного потока, компенсируя ожидаемые негативные настроения, что является важным шагом для предотвращения дефицита нефти и волатильности цен в будущем», - добавил Парвиз Шахбазов.

Было отмечено, что благодаря инструменту регулирования ОПЕК+ нефтяной рынок по сравнению с другими энергетическими рынками обеспечен постоянной поддержкой. Сотрудничество в этом формате является долгосрочной гарантией устойчивого баланса нефтяного рынка.