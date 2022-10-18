Дорожает и мясо. Причина та же – война в Украине

Ульвия Худиева 15:28

В розничных торговых точках Баку в последние дни вновь подорожало мясо: говядина на скотобойнях стоит до 14 манатов, очищенное от костей мясо - до 17 манатов. В крупных супермаркетах цена на говядину колеблется от 15 до 20 манатов. Дорожает и баранина - за килограмм приходится выкладывать по 15–16 манатов. Тем не менее, согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), за последние три месяца мировые цены на мясо стабильно снижаются. В июле по сравнению с июнем было зафиксировано снижение на 0,5 процента, в августе по сравнению с июлем - на 1,5 процента, в сентябре по сравнению с августом - на 0,5 процента.

На скотобойнях корреспонденту haqqin.az сообщили, что за последние две недели на рынках в регионах выросли цены на живой скот. Мясники, торгующие на проспекте Гянджа в Хатаинском районе Баку, сообщили, что живой вес говядины стоит порядка 12,5 маната. К этой цене также добавляется транспортировка животного, обработка туши после убоя и другие расходы. По словам мясников, продавать килограмм мяса дешевле 14 манатов просто невыгодно. На прошлой неделе на традиционном субботнем рынке в Агдаше килограмм говядины в живом весе стоил 11 манатов. На скотобойнях в районе говядина продавалась за 12 манатов, баранина – за 14 манатов. «Несколько дней назад цены на говядину повысились до 13 манатов, а теперь она вновь подешевела», - говорит Эльшан Алиев, животновод из села Ляки Агдашского района. Говоря о ценах на корма, Эльшан Алиев отметил, что килограмм ячменя стоит 50-60 гяпик, клевера – 5-6 манатов. «Из-за проблемы с орошением большинство фермеров не могут обеспечить себя зимними кормами, - жалуется животновод. – Вот и приходится продавать скот по низким ценам. В противном случае мясо стоило бы дороже». Такие же цены наблюдаются на рынке в Барде. Один из посредников, занимающийся в этом районе куплей-продажей скота, рассказал, что на прошлой неделе продал 70-килограммовое животное за 800 манатов.