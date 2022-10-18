В Киеве прогремели взрывы. Было слышно не менее трех. Корреспондент haqqin.az сообщил, что украинские системы ПВО сбили несколько ракет и дронов над Киевом.

В Киевской области работает противовоздушная оборона, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов в то же время сообщил, что регион также находится под ракетным обстрелом.