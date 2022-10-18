Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности объявил о решении ввести военное положение в аннексированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины.

Соответствующий указ уже подписан, заявил Путин. Также, сказал президент РФ, подписан указ о расширении полномочий всех глав регионов. В президентском указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски в сфере безопасности, которые главы регионов смогут выбирать исходя из оперативной обстановки.

Помимо этого, Путин заявил о создании Координационного центра под руководством премьер-министра РФ. В него войдут вице-премьеры, представители администрации президента и министры.

«Конституционные законы о принятии в состав РФ четырех новых регионов вступили в силу. Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы. Гибнут мирные люди», — сказал президент РФ по видеосвязи членам Совбеза.