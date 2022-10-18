Путин вводит военное положение на аннексированных территориях Украины видео
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности объявил о решении ввести военное положение в аннексированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины.
Соответствующий указ уже подписан, заявил Путин. Также, сказал президент РФ, подписан указ о расширении полномочий всех глав регионов. В президентском указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски в сфере безопасности, которые главы регионов смогут выбирать исходя из оперативной обстановки.
Помимо этого, Путин заявил о создании Координационного центра под руководством премьер-министра РФ. В него войдут вице-премьеры, представители администрации президента и министры.
«Конституционные законы о принятии в состав РФ четырех новых регионов вступили в силу. Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы. Гибнут мирные люди», — сказал президент РФ по видеосвязи членам Совбеза.
Указ о введении военного положения на аннексированных территориях опубликован на сайте президента РФ. В нем, в частности, говорится, что военное положение вводится с ноля часов 20 октября 2022 года на территориях «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей Украины.
Правительство, МВД, МЧС, Минобороны, ФСБ, Росгвардия и Главное управление специальных программ президента РФ должны в трехдневный срок «представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение». «Указ незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», - говорится в документе.
Также Путин ввел в приграничных с Украиной регионах РФ средний уровень реагирования - это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что на фоне новостей закрытие границ в России «не планируется», и никаких дополнительных ограничений на выезд вводится не будет.