В России рассказали о разбитом украинском десанте в Запорожье

Российские войска разбили украинский десант, который пытался захватить Запорожскую АЭС. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге, пишут российские СМИ.

«Сегодня (19 октября - ред.) около четырех утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции», - сказал он.

Для десанта задействовали 37 лодок и катеров. «В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища», - заявил Игорь Конашенков.