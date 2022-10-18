Россия хочет построить новую АЭС в Турции

Российская компания «Росатом» начала переговоры с турецкой стороной по поводу строительства новой атомной электростанции в черноморском районе Турции. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев, пишут российские СМИ.

«Мы приступили к переговорам с нашими турецкими бизнес-партнерами о формировании уже подходов в части технологических альянсов, в части инвестиционной политики и в части формирования энергорынка Турции с учетом будущего наличия крупной атомной электростанции», - сказал он.

Глава «Росатома» добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил привлечь российскую компанию к строительству АЭС на берегу Черного моря около города Синоп.