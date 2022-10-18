ABL: Гянджа против Астары, «Серхедчи» принимает «Нефтчи» ПРЯМОЙ ЭФИР
Сегодня будут сыграны два матча 2-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).
В Спортивном олимпийском центре «Серхедчи» состоятся матчи «Зирвя» (Астара) – «Гянджа» и «Серхедчи» - «Нефтчи».
Игры начнутся в 18:30 и 21:00 соответственно. Оба матча можно будет посмотреть на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
Оставшиеся две встречи 2-го тура состоятся 22 октября. Встретятся AAAF (Хырдалан) - «Сабах» и «Олимпик» (Шеки) – НТД.
Напомним, в 1-м туре победы одержали «Гянджа», «Сабах», НТД и «Нефтчи».
Турнирное положение:
1. «Гянджа» - 2 очка (1 матч)
2. «Сабах» - 2 (1)
3. НТД – 2 (1)
4. «Нефтчи» - 2 (1)
5. AAAF – 1 (1)
6. «Серхедчи» - 1 (1)
7. «Зирвя» - 1 (1)
8. «Олимпик» - 1 (1).
Восемь команд сыграют в четыре круга. Клубы, занявшие первые четыре места, продолжат борьбу в плей-офф. Полуфиналы будут проходить до двух побед, финальная серия – до трех побед одной из команд.
В ABL есть лимит на легионеров. На площадке одновременно могут находиться не более трех иностранцев. Это даст возможность молодым азербайджанским баскетболистам получать игровую практику и прогрессировать.