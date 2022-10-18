Игры начнутся в 18:30 и 21:00 соответственно. Оба матча можно будет посмотреть на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.

Оставшиеся две встречи 2-го тура состоятся 22 октября. Встретятся AAAF (Хырдалан) - «Сабах» и «Олимпик» (Шеки) – НТД.

Напомним, в 1-м туре победы одержали «Гянджа», «Сабах», НТД и «Нефтчи».

Турнирное положение:

1. «Гянджа» - 2 очка (1 матч)

2. «Сабах» - 2 (1)

3. НТД – 2 (1)

4. «Нефтчи» - 2 (1)

5. AAAF – 1 (1)

6. «Серхедчи» - 1 (1)

7. «Зирвя» - 1 (1)

8. «Олимпик» - 1 (1).

Восемь команд сыграют в четыре круга. Клубы, занявшие первые четыре места, продолжат борьбу в плей-офф. Полуфиналы будут проходить до двух побед, финальная серия – до трех побед одной из команд.

В ABL есть лимит на легионеров. На площадке одновременно могут находиться не более трех иностранцев. Это даст возможность молодым азербайджанским баскетболистам получать игровую практику и прогрессировать.