Северная Корея произвела сотни выстрелов у границ с Южной Кореей

Северная Корея выпустила около 250 артиллерийских снарядов вблизи морских границ с Южной Кореей вечером 18 октября - на следующий день после того, как Сеул начал ежегодные военные учения. Об обстреле сообщил в среду, 19 октября, Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

Военные Республики Корея сообщили, что снаряды не попали в южнокорейские территориальные воды, в итоге оказавшись в буферных зонах, которые были установлены в соответствии с межкорейским соглашением 2018 года, направленным на сокращение напряженности в отношениях двух стран, передает Deutsche Welle.

Это уже второй случай подобного обстрела с 14 октября, когда было зафиксировано самое значительное прямое нарушение договоренностей 2018 года.

Представитель КНДР обрушился с критикой на южнокорейских военнослужащих за начало 17 октября 12-дневных полевых учений, назвав маневры репетицией вторжения. В Минобороны Южной Кореи заявили, что учения направлены на повышение оперативного потенциала для противостояния различным видам северокорейских провокаций, а также уточнили, что в этом году в маневрах будут задействованы и американские солдаты. Численность последних не была обозначена.