Преодолевая границы, переводите деньги с Mugan Bank
Mugan Bank совместно с международной платежной организацией Mastercard предоставил возможность совершать быстрые, безопасные и низкокомиссионные переводы более чем в 100 стран мира.
Mugan Bank и Mastercard первыми в Азербайджане запустили инновационный продукт-платформу межрасчетных денежных переводов. Платформа позволяет своим клиентам совершать безопасные платежи в режиме реального времени на банковские и цифровые счета по всему миру. Таким образом, отсутствие участия банков-корреспондентов в переводах посредством новой платформы устраняет существующие ограничения, значительно сокращает время расчетов, упрощает процесс и делает переводы более быстрыми и выгодными.
Mugan Bank внесет свой вклад в расширение и развитие цифровых возможностей страны, внедрив новую инновационную платформу.
Преимущества
Скорость - делает средства доступными для покупателей в считанные секунды с доступом 24/7/365;
Эффективность - обеспечивает доступ к нескольким сетям и рынкам с упрощенным обслуживанием и низкими эксплуатационными расходами;
Безопасность - использует возможности сети «Mastercard» для управления нормативными, финансовыми и мошенническими рисками.
ОАО Mugan Bank начало свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 22 филиала и 10 отделений ОАО оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. Дополнительную информацию об услугах и продуктах Mugan Bank можно получить как в информационном центре 933, так и на сайте www.muganbank.az.