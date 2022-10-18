Преодолевая границы, переводите деньги с Mugan Bank

Mugan Bank совместно с международной платежной организацией Mastercard предоставил возможность совершать быстрые, безопасные и низкокомиссионные переводы более чем в 100 стран мира.

Mugan Bank и Mastercard первыми в Азербайджане запустили инновационный продукт-платформу межрасчетных денежных переводов. Платформа позволяет своим клиентам совершать безопасные платежи в режиме реального времени на банковские и цифровые счета по всему миру. Таким образом, отсутствие участия банков-корреспондентов в переводах посредством новой платформы устраняет существующие ограничения, значительно сокращает время расчетов, упрощает процесс и делает переводы более быстрыми и выгодными.