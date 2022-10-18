Китай прогнозирует резкое падение благосостояния россиян

Россиян ждет резкое падение реальных доходов на 12% и «продолжительное сокращение реального ВВП» России. Об этом заявили китайские экономисты Сяи Ду и Цзи Ван, пишет Economics Letters.

«Эта потеря благосостояния объясняется в основном потерей доступа к компонентам и готовой продукции зарубежного производства», - утверждают специалисты.

«Международное производство играет важную роль в понимании последствий экономических санкций. Нужно обращать больше внимания на последние сообщения о том, что многие западные транснациональные компании ушли из России после начала российско-украинской войны», - подчеркивают экономисты.

Падение доходов может составить 10-12% в зависимости от того, сколько областей экономики пострадают. Это одна из самых пессимистичных оценок российских перспектив.