У Евросоюза есть доказательства поставок дронов из Ирана в Россию
Совет Евросоюза получил доказательства того, что Иран поставлял беспилотники России. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массарали, пишут российские СМИ.
«Было выражено мнение, что ЕС должен быстро реагировать. Теперь, когда мы получили собственные достаточные доказательства, в рамках Совета ЕС идет работа по выработке четкой, оперативной и твердой реакции», - сказала она. Список и состав полученных доказательств в Совете Евросоюза не уточнили.
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести санкции против производителя иранских беспилотников Shahed Aviation Industrie.