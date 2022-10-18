Отдел экономики 16:57

После того как Россия развязала войну против Украины, объем денежных переводов из этой страны в Азербайджан, а также в другие государства СНГ резко увеличился. Причем больше всего вырос объем денежных переводов именно в Азербайджан. Согласно отчету Центрального банка Азербайджана, в 2022 году зафиксирован рекордный рост объема денежных переводов, отправленных из России в Азербайджан. Так, в первом полугодии прошлого года этот показатель составил 261 миллион долларов. За первые шесть месяцев текущего года он увеличился до 1 миллиарда 283 миллионов долларов. Другими словами, объем денег, отправленных из России в Азербайджан, увеличился в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Эксперты полагают, что причиной такого резкого роста являются жесткие финансово-экономические санкции, примененные против России. После начала войны в Украине азербайджанцы, проживающие в России, начали массово переводить свои средства в Азербайджан, чтобы защитить их от рисков. Следует отметить, что с введением новых санкций курс российского рубля резко упал, но Центробанк усилил контроль над рынком и ограничил свободный обмен валюты. В результате рубль начал искусственно укрепляться, и теперь официальный курс ЦБ еще выше довоенного. Однако ажиотаж и ограничение возможностей бизнеса в России из-за санкций побудили азербайджанцев вывести свои деньги из этой страны. В результате денежные переводы из России в Азербайджан резко увеличились по сравнению с периодом до пандемии. Так, за первые шесть месяцев 2020 года сумма средств, отправленных из России в Азербайджан, составила 197 миллионов долларов. До пандемии — в 2019 году этот показатель составлял 276 миллионов долларов. Из показателей ЦБ видно, что объем денежных переводов, отправленных из России в Азербайджан, увеличился во втором квартале (апрель-июнь). За первые три месяца 2022 года из России в Азербайджан отправили деньги на 99 миллионов долларов. Это на 20 миллионов долларов меньше, чем за тот же период 2021 года. Сумма отправленных средств в течение следующих трех месяцев составила 1 миллиард 185 миллионов долларов. В первом полугодии 80 процентов всех денежных переводов в Азербайджан поступило из России. Россия, к слову, всегда лидировала по этому показателю, однако в прошлом ее доля не превышала 50 процентов. Согласно отчетам Центробанка, после начала войны в Украине вместе с деньгами, отправленными в Азербайджан, увеличилась и сумма вкладов нерезидентов в азербайджанских банках. Так, до нападения России на Украину в конце января вклады иностранных граждан в азербайджанских банках были эквивалентны 294 миллионам манатов. К концу февраля эта цифра выросла до 552 миллионов долларов, и в последующие месяцы она продолжала увеличиваться. По последнему показателю на конец августа текущего года в азербайджанских банках хранятся средства в размере 876 миллионов манатов, принадлежащие нерезидентам. Это означает, что за шесть месяцев после войны объем средств, хранящихся у граждан иностранных государств в азербайджанских банках, увеличился на 600 миллионов манатов. Значительная часть денег, переведенных из России в Азербайджан, находилась на депозитах в банках.

Помимо Азербайджана, после войны деньги на родину стали отправлять и мигранты из других стран СНГ. Как сообщала в июле этого года газета «Коммерсантъ», объем денежных переводов из России в государства СНГ за апрель-май увеличился многократно. Например, Армения обновила абсолютный рекорд по их объему - 266 миллионов долларов, или в 2,2 раза больше уровня марта. Исторический максимум был достигнут и в Грузии - 313 миллионов долларов. В Казахстане поступления выросли почти десятикратно - с 9,5 миллиона в марте до 94,6 миллиона долларов в мае, а их доля за два месяца поднялась с 18 до 66 процентов. Приток российских переводов в Кыргызстан после мартовского спада (139,6 миллиона долларов) в мае поднялся до 245,6 миллиона (95,5 процента). Рублевые переводы в Узбекистан за полугодие достигли эквивалента 200 миллионов долларов - 3,1 процента от общего объема.