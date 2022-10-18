Ильхам и Мехрибан Алиевы ознакомились с Зангиланским аэропортом ОБНОВЛЕНО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 19 октября ознакомились с условиями, созданными в международном аэропорту Зангилана.
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
*** 17:07
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Зангиланский район, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно сообщению, президент и первая леди встретились с учащимися и преподавателями средней школы и жителями села Агалы, запустили в Зангилане гидроэлектростанцию на основе турбины "Архимед", ознакомились с условиями, созданными в Зангиланском международном аэропорту, приняли участие в церемониях закладки фундаментов первого жилого здания и школы в Зангилане.