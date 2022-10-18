В Баку обсудили применение передовых технологий в здравоохранении

В Баку состоялась 1-я международная конференция по оценке медицинских технологий в реформах здравоохранения. Организаторы - Министерство здравоохранения, Центр общественного здравоохранения и реформ, Азербайджанский медицинский университет и Международная организация по оценке технологий здравоохранения.

Основная цель организации конференции – ознакомление системы здравоохранения стран региона с передовыми технологиями на основе мирового опыта и содействие ее развитию, повышение доступности населения к качественным услугам здравоохранения путем адаптации к новым стандартам.

Вия Оортвейн, президент Международной организации по оценке технологий здравоохранения, рассказала о важности развития технологий здравоохранения для всех стран региона и его пользе для защиты здоровья общества.

Надир Зейналов, замминистра здравоохранения, подчеркнул важность работы, проводимой в направлении внедрения технологий в азербайджанское здравоохранение, отметил, что были проведены тренинги в данном направлении и заявил, что данная конференция поможет вести соответствующий диалог в политической плоскости.

В дискуссиях, проведенных с участием представителей США, Турции, Польши, Украины, Нидерландов, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, произошел эффективный обмен идеями в направлении расширения сотрудничества и развития технологий здравоохранения в регионе.