Лига «Зафар» впервые пройдет в Азербайджане

Лига «Зафар» по Valorant будет организована в рамках «Зафар йолу» при организации Gaming League Azerbaijan и Федерации киберспорта Азербайджана и при поддержке TOPAZ.

Соревнование будет состоять из 14 туров, в которых примут участие 8 команд, приглашенных Оргкомитетом. Согласно регламенту, команды встретятся друг с другом дважды.

28 и 29 октября считаются трансферными днями в лиге. В эти дни командам будет разрешен трансфер.

Все команды, участвующие в соревновании, получат по итогам денежные призы. Соревнования, которые стартуют 19 октября, завершатся 8 ноября. За соревнованиями можно будет наблюдать с 19:00 по будням в прямом эфире на YouTube-канале GLA.

Следует отметить, что игра Valorant, которая была представлена широкой публике в 2021 году, завоевала большую популярность в мире. Согласно правилам, в этом соревновании по киберспорту от каждой команды участвует по пять человек.