США недовольны Турцией

Соединенные Штаты усиливают давление на Турцию из-за укрепления ее экономических связей с Россией, пишет Bloomberg.

Запад разозлился из-за «сердечных» отношений президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Сейчас Анкара становится важным партнером для Москвы, которая ограничена санкциями во многих сферах.

Поэтому официальные лица из Вашингтона провели переговоры с турецкими чиновниками по поводу соблюдения экономических ограничений, введенных в отношении России. «Это можно назвать последним шагом Запада, направленным на то, чтобы заставить Анкару занять более жесткую позицию в отношении Москвы», - считают эксперты.

Делегация США при этом провела встречи с главой Центрального банка Турции и представителями бизнес-групп в Анкаре и Стамбуле. Планируются встречи с представителями Министерства финансов страны.