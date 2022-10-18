Эксперт Минздрава рассказал, что такое остеопороз и как с ним бороться

По словам врача, осложнениями этой болезни являются переломы костей, которые часто приводят к инвалидности. Поэтому остеопороз считается социальной проблемой.

Остеопороз — это как медицинская, так и социальная проблема. Данное заболевание проявляется поздно, а к врачу люди обращаются уже при осложнениях. Об этом в своем выступлении на странице Министерства здравоохранения в Instagram сказал специалист-эксперт Минздрава хирург-эндокринолог Азер Гумметов.

«Это заболевание встречается в основном у женщин. 3 из 100 женщин и 1 из 100 мужчин страдают остеопорозом. Заболевание чаще встречается у людей, которые не получают солнечного света. Это в основном пожилые люди», - рассказал специалист.

Остеопороз делает кости слабыми и хрупкими, переломы, вызванные остеопорозом, могут быть опасными для жизни и часто становятся причиной инвалидности.

Гумметов также сообщил, что курение, вредные привычки, отсутствие активного образа жизни считаются факторами риска развития этого заболевания: «Питание имеет большое значение. Необходимо уделять ему особое внимание, употреблять больше продуктов, содержащих кальций и белки. Например, молочные продукты, рыба и яйца входят в число рекомендуемых продуктов для профилактики данного заболевания».

Что касается медицинского вмешательства, то гормональная терапия при остеопорозе варьируется в зависимости от пола, возраста и факторов риска.

Отметим, что 20 октября отмечается Всемирный день остеопороза. Эта всемирная кампания была организована Международным фондом остеопороза (International Osteoporosis Foundation, или IOF) в 1998 году.