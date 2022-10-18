Призер чемпионата мира подписал контракт с Judo Club 2012

Еще один известный дзюдоист стал членом Judo Club 2012. Контракт с клубом подписал бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Зелим Коцоев.

В церемонии подписания приняли участие советник президента Федерации дзюдо Азербайджана Натик Багиров, глава Judo Club 2012 Азер Аскеров, исполнительный директор Мубариз Джафаров, главный тренер молодежной сборной Азербайджана Эльхан Мамедов и главный тренер Judo Club 2012 Заур Пашаев.

Участники мероприятия поздравили Зелима с недавней медалью, завоеванной на чемпионате мира в Ташкенте. Сам спортсмен отметил, что в Judo Club 2012 есть все условия для достижения успеха.

Напомним, чуть ранее членом Judo Club 2012 стал другой известный азербайджанский дзюдоист Саид Моллаеи.