Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

С 21 октября, начиная с северо-западных районов, до 23 октября температура воздуха в Азербайджане снизится на 5-8 градусов, выпадут дожди и снег, сообщили в Национальном центре гидрометеорологии.

Сообщается, что в этот период погода на территории страны будет нестабильной, ожидаются молнии, временами дожди, которые местами примут характер ливней, в горных районах может выпасть снег.

Западный ветер с вечера 20 октября до 22 октября усилится до 15-20, местами временно до 28-33 метров в секунду.

Может повыситься уровень воды в реках. Температура воздуха понизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.