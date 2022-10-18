Украина о «военном положении» на оккупированных территориях

Принудительная мобилизация, изъятие имущества и другие меры, которые предполагает объявленное Владимиром Путиным «военное положение» на оккупированных украинских территориях (Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области) будет трактоваться в Украине и международным правом как уголовные преступления вне зависимости от внутреннего правового обоснования на территории России, заявил украинским СМИ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Введение «военного положения» на оккупированных территориях со стороны России следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной «перегруппировкой». Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий», - сказал он.