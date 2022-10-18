Коллегия адвокатов и Ассоциация банков Азербайджана подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатель президиума Ассоциации Закир Нуриев и председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

Закир Нуриев, положительно оценивший подписание меморандума, особо отметил, что данный документ будет способствовать дальнейшему совершенствованию соответствующих процессов в судебно-правовой сфере в будущем, а также содействию совершенствованию уровня профессионализма адвокатов в разрешении вопросов в банковской сфере и повышению их знаний.

Отметив, что качество юридической помощи в Азербайджане постоянно повышается за счет влияния прогрессивных изменений в деятельности Коллегии адвокатов, Нуриев констатировал, что большое количество юристов работает и в банковской сфере.

Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, в свою очередь, рассказал о мерах по развитию института адвокатуры в Азербайджане. Он подчеркнул, что подписанный меморандум создаст новые возможности для расширения взаимного сотрудничества.