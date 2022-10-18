Стало известно, какие средства ПВО Украина попросила у Израиля

Во вторник, 18 октября, Украина направила Израилю официальный запрос на поставки систем противовоздушной обороны. В частности, украинским вооруженным силам просили передать новейшие ПРО Iron Beam, сообщает портал Axios.

По данным издания, в письме Украина сообщила об угрозе начала поставок баллистических ракет из Ирана в Россию, и в контексте этого Киев хочет начать сотрудничество с Тель-Авивом в сфере ПВО и ПРО.

«Украина крайне заинтересована в получении от Израиля (в кратчайшие сроки) оборонных систем, в частности: Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor и поддержку Израиля в обучении украинских операторов», - приводит издание часть письма Украины.