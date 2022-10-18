Беседа планировалась на 30 минут, хотя и затянулась на часы. Я увлеченно спрашивал, а Михаил Подоляк с вдохновением отвечал.

Кабинет Подоляка больше напоминает штаб военачальника с касками, бронежилетами и оружием, чем кабинет одного из главных аналитиков правящей элиты современной Украины. Многое все же не разглядел. Уж слишком много вопросов накопилось за последние дни.

С этими и другими вопросами я и обратился к официальному представителю Офиса президента Украины Михаилу Подоляку.

Вчерашнее громкое выступление командующего группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина внесло множество неопределенностей в планы военной кампании России. Оставит ли Россия Херсон? Или все же Россия, изначально обвинив Украину в применении запрещенного оружия, сама применит тактическое ядерное оружие?

Спешу на Банковую, в Офис Зеленского. Прохожу через многочисленные усиленные блокпосты, бетонные укрепления, заграждения, всюду суровые солдаты в автоматах, на крышах вежливые снайперы. В последние дни, после наступления на Киев полчищ иранских дронов и новых обстрелов, охрана президентского дворца заметно усилилась…

- Начнем нашу беседу с последнего важного сообщения российских СМИ о новом наступлении украинских войск в направлении Новой Каховки (Херсонская область). Украинская сторона пока никак не комментирует данную информацию. Что происходит в Херсонском направлении фронта?

- Контрнаступление идет на Харьковском, Луганском, Донецком направлениях. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в районе Бахмута. Там идут бои с высокой интенсивностью. Естественно, Украина развивает контрнаступление и на Херсонском направлении. Отходящие с захваченных территорий российские войска сразу наносят удары, поэтому мы приняли решение объявлять об эффективности наступательных действий только после окончательного закрепления за нами освобожденной территории. Соответственно, с этой информацией выступает либо Генштаб, либо Верховный главнокомандующий.

Я хочу привлечь ваше внимание к четырем составляющим развития ситуации на переднем крае фронта.

Первая – за последние два месяца удалось эффективно разобщить тыловое обеспечение российской армии. Это создало дефицит ресурсов и средств для наращивания обороны.

Вторая – удалось добиться деморализации российской армии. На фронт прибывают мобилизованные части, около 5-7 тысяч новобранцев вступили в бой. И они сразу же понесли большие потери. Это разлагает изнутри российскую армию.

Третья составляющая – новое российское командование, лишенное стратегического мышления. Назначение Сергея Суровикина новым командующим еще более ухудшит ситуацию в российской армии. Этот генерал привык воевать авиацией против безоружного населения. Он легко предсказуем в своих действиях. Частый обстрел гражданской инфраструктуры, то, что мы наблюдаем в последние дни, – это тактика Суровикина.

Четвертая – России не удалось тотальным образом подмять под себя оккупированные территории, как в 2014 году. Проведение активных диверсионных операций, ликвидация представителей оккупационной власти – тому свидетельство.

- Суровикин вчера заявил о непростой ситуации в Херсоне. Является ли это прологом к неизбежному отступлению российской армии из областного центра? Еще один вопрос: ряд экспертов выступает с такой оценкой, что украинские войска в силах до конца этого месяца полностью освободить Херсон. Однако, по их версии, отброшенная к правому берегу 20-тысячная группировка войск может усилить позиции россиян в Донецком и Луганском направлениях. И дескать, по этой причине украинское командование избрало тактику изматывания противника…

- Во-первых, будет освобождена вся территория Украины. И нет смысла оставлять российские войска в виде анклавов на той или иной территории Украины. Это будет очередной оперативной паузой, которая приведет к следующей эскалации.

Я не совсем готов к беседе о задумках нашего Генштаба. Сначала надо получить превосходство в том или ином направлении, а потом обсуждать сложившуюся ситуацию.

События только начинают разворачиваться. И хочу подчеркнуть, что погодные условия не будут влиять на процесс деоккупации.

Во-вторых, мы хотим воспользоваться высокой степенью деморализации российских войск и усиливать давление. Россия предпринимает попытку за счет мобилизации выровнять линию фронта. Но нам надо именно сейчас оказывать давление, пока призванные-мобилизованные проходят обучение. Маневры при наступлении, как и при обороне, а также эффект неожиданности, безусловно, изматывают противника.

И еще один важный фактор. В отличие от россиян, которые с безразличием относятся к собственным военнослужащим, оставили их без необходимых средств защиты и амуниции, мы с большим вниманием относимся к безопасности своих солдат. То есть мы ослабляем позиции противника и лишь потом продвигаемся вперед.

Есть важное различие и в тактике войск. Если Россия наступает в одном направлении, то украинская армия может одновременно атаковать в десятках направлений. В итоге Россия не понимает, где и как концентрировать свои основные силы и резервы.

- Еще одна экспертная оценка ситуации. Часто высказывается мнение, что украинская армия должна добиться значимых успехов до наступления зимы, ибо к наступлению нового витка военных действий, то есть ранней весной в бои вступят хорошо подготовленные российские войска, состоящие из мобилизованных частей. И тогда Украине придется гораздо сложнее…

- Да, мы вообще заинтересованы в максимальном ускорении реализации планов по успешному завершению войны. Война – это же не линейный процесс. В войне десятки, сотни, тысячи факторов, которые влияют на развитие того или иного сюжета. Россия уже осознала, что превращается в страну-изгоя с плохой репутацией. Соответственно, они уже не обращают внимания на международное право и даже на национальное законодательство, в которое постоянно вносят изменения, чтобы полностью перевести страну в мобилизованный режим – военные условия, закрытые границы, мобилизация… Остаток своих ресурсов они будут тратить, чтобы подготовить еще какое-то количество людей, которые будут погибать на чужих землях.

Когда нам предлагают перемирие с Россией, почему-то забывают, что война идет исключительно на территории Украины. Нашу территорию оккупировали, нашу территорию пытаются удержать, на нашей территории творят зверства! Предложение о деэскалации приравнивается к инициативе упразднения международного права. То есть инициаторы мирного решения конфликта пытаются пересмотреть императивы международного права в отдельно взятой стране – Украине. По этой логике, страна, у которой большая армия и больше сил, может претендовать на территории другого государства.

Ускорение наступательных операций украинской армии, которое должно быть тщательно разработано с целью минимизации потерь, позволяет использовать несколько преимуществ. В первую очередь нарастающую деморализацию российской армии. Сейчас на поле боя будут бросать мобилизованных, которые раньше сидели в офисах и сейчас не понимают, для чего им надо воевать в этой бессмысленной войне и, тем более, за чужую землю. Они находятся сейчас в деморализованном состоянии. И как бы это жестко ни звучало, это выгодно Украине. К тому же, ускорения требует и просевшая экономика Украины. Нам постоянно приходится искать ресурсы, чтобы покрывать те или иные социальные нужды. Основные производственные территории нашей страны находятся под оккупацией. И, наконец, Россия не оставляет попыток внести раскол в консолидированное западное сообщество, манипулируя углеводородным вопросом. Дескать, вы не помогайте Украине, а мы уступим вам в цене на газ.

Россия жизненно заинтересована в затяжной войне. Им не жалко своих гибнущих людей. А Украина, наоборот, форсирует события… С точки зрения полного поражения России нам важно добиться полного освобождения Донецка и Луганска.

- Во вчерашнем выступлении генерал Суровикин, возможно и преднамеренно, допустил крамольную мысль о возможности применения со стороны Украины запрещенного оружия. Может быть, российское командование закладывает мину замедленного действия и само готовится к применению тактического ядерного оружия? Чтобы потом обвинить Украину в провоцировании конфликта с применением неконвенционального оружия…

- Наше внимание привлекло не только странное заявление Суровикина, но и внешнеполитического ведомства России о нарушении Украиной Будапештского меморандума. Прошу прощения, но либо это заявление было подготовлено под воздействием стимуляторов, либо говорит об окончательной интеллектуальной деградации.

Мировое сообщество имеет прекрасные возможности наблюдать за ходом военных действий и за использованием того или иного оружия. Это своего рода война в прямом эфире.

Заявление Суровикина свидетельствует о том, что скорее всего Россия собирается повредить Каховскую ГЭС, чтобы вызвать глобальную экологическую катастрофу в регионе. Но есть и вторая версия. Господин Суровикин не понимает значения слов, которые произносит.

Ядерные державы отчетливо предупредили Россию о последствиях нарушения договора о ядерном сдерживании и разрушения глобальной системы безопасности. Обратите внимание, в последние недели риторика российских властей о ядерном оружии пошла на спад. Это очень важно.

Есть еще один значимый аспект. Россия заполняет поле боя неподготовленным военным контингентом и пытается изменить ход войны с помощью перенасыщения фронта мобилизованным контингентом. Необученных мобилизованных солдат бросают на верную погибель. Вместо необходимых 5 тысяч, они бросают 50 тысяч неподготовленных солдат.

- То есть речь идет о знаменитой «жуковской тактике» победы над противником с помощью живой силы...

- Да, «жуковская модель» наступления, когда прорываешь оборону с помощью неисчерпаемой живой силы. Профессиональная российская армия проиграла войну и ее больше нет. Поэтому Россия делает ставку на безумную тактику «перенасыщения фронта» и удары крылатыми ракетами по мирным городам, энергетической и гражданской инфраструктуре. И еще Россия надеется на всеобъемлющую помощь Ирана. Начались поставки бесчисленного количества дронов-камикадзе и ведутся переговоры по организации поставок баллистических ракет.

Украина считает, что Иран прямым образом вступил в войну. И мы надеемся на правовую ответственность этого государства.

- Почему же Украина не разрывает дипломатические отношения с Ираном?

- Вчера МИД Украины представил президенту предложение о разрыве дипломатических отношений.

- Но посол Ирана все еще сидит в Киеве. И его не выдворяют…

- Посол будет выдворен. Дипломатические отношения с Ираном потеряли всякий смысл и в ближайшие дни будут разорваны. Какие у нас могут быть отношения со страной, которая принимает непосредственное участие в геноциде украинского народа?

- Мне интересно, как объясняют свои действия официальные представители Ирана в беседах с руководством Украины?

- Власти Ирана объясняют свои действия в свойственном себе стиле – они опять врут! Вначале все отрицали и уверяли нас в своем нейтралитете. Но, когда Россия подтвердила факт поставки дронов и ракет, иранцы вновь поразили своим цинизмом. Дескать, они к этому никакого отношения не имеют, и речь идет о военно-промышленных компаниях, продавших России вооружение. И ответственность лежит на стороне, которая использует это оружие против гражданского населения. Иран – это государство, которое смотрит прямо в глаза и врет.

- Евросоюз выступил с ультимативным заявлением, пригрозив Ирану более жесткими мерами, нежели санкции. Как вы думаете, о чем идет речь?

- Я не люблю говорить предположениями, но существование Ирана в нынешнем виде должно быть пересмотрено. В этой стране на улицах убивают девушек, которые отказываются носить платки, направляют всю мощь репрессий против инакомыслящих… На сегодняшний день самый жестокий репрессивный аппарат подавления в мире именно в Иране. Это не страна, а концлагерь. И необходимо прекратить заигрывать с такими режимами. Иран абсолютно осознанно принимает участие в бомбардировке мирных городов Украины, в частности Киева. Вот вы здесь находитесь и видите своими глазами происходящее.

- Я знаю, что вы полностью вовлечены в украинский конфликт. Но, видимо, в силу своей деятельности, вы отслеживаете ситуацию, в целом, по всему региону. Знаете ли вы, что в настоящее время Иран под видом военных учений стянул войска к границам Азербайджана, подрывая и в этой части региональную систему безопасности?

- Да, мы располагаем этой информацией. Давайте расширим картину. После вторжения России в Украину началась хаотизация на постсоветском пространстве, все прежние конфликты обострились, нарастает агрессия отдельных стран, всюду стычки и столкновения. Вот почему мы постоянно повторяем, что агрессия России несет тяжелые последствия для всего региона, в том числе и Европы. Многие страны сделают свои выводы, полагая, что нет международного права. Будут сняты все ограничения. Вот захочет Россия продать Ирану обогащенный уран или ядерное оружие, она и продаст. Кто может что-то сказать России? Ведь нет же международного права! Понимаете, в чем опасность ситуации?

Концентрация силы Ирана, который всегда проявлял свои агрессивные намерения, отвергает формат внутреннего диалога, находясь в постоянном поиске внешнего врага.

Россия и Иран – это однотипные режимы, одна – тоталитарная, вторая – теократия. Для подавления внутреннего сопротивления им нужна постоянная борьба с врагами. Если Россию с Ираном не остановят, процесс хаотизации примет угрожающие масштабы.

- А может, все же виноват Запад? Ведь именно циничная политика двойных стандартов Запада, особенно в период «томных и тучных нулевых», обусловил упомянутый Вами процесс хаотизации. Все началось с девальвации ценностей и абсолютизации realpolitic. Ведь именно Запад разменял права человека на углеводородную безопасность. И России позволили стать таким государством, не так ли?

(Продолжение следует)