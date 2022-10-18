Житель Евлаха вышел на свободу и вновь оказался за решеткой

Как сообщает haqqın.az, Бекиров приговоренный к 9 годам лишения свободы в 2014 году, вышел на свободу в начале этого года. Однако вскоре после выхода из тюрьмы 22-летний Назим совершил преступление и снова оказался за решеткой. На этот раз его обвинили в разбое и торговле наркотиками. В период следствия он дал признательные показания, однако в суде данные показания не подтвердил.

В мае этого года Бекиров совершил очередное преступление: напал на молодого человека по имени Агшин и отобрал у него телефон. В своих показаниях обвиняемый заявил, что ему негде было жить после освобождения из мест лишения свободы. Он временно ночевал у друзей и работал на стройке. Однако денег не хватало, и молодой человек решился на очередное преступление. В парке «Нефтчиляр» Бекиров притворился знакомым Агшина, которого видел впервые, а потом попросил позвонить с его телефона - якобы его собственный разрядился. Бекиров потребовал отдать ему телефон и, получив отказ, сильно толкнул Агшина и сбежал. Телефон он продал за 80 манатов.

Потерпевший заявил в суде, что помирился с Бекировым, претензий к нему не имеет.

Однако суд решил приговорить Бекирова к семи с половиной годам лишения свободы.