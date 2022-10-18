Азербайджан и Узбекистан будут осуществлять военное сотрудничество ФОТО
19 октября в Азербайджан прибыла делегация, возглавляемая министром обороны Узбекистана генерал-лейтенантом Баходиром Курбановым, сообщили в Минобороны.
Поприветствовав гостей, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане и подчеркнул, что двустороннее военное сотрудничество между нашими странами основано на дружественных и братских отношениях.
Министр обороны проинформировал своего узбекского коллегу об оперативной обстановке, сложившейся после решительных ответных мер, принятых азербайджанской армией в целях пресечения последних провокаций армянских вооруженных формирований, а также о проделанной работе в области армейского строительства.
Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, министр обороны Узбекистана поблагодарил за оказанный теплый прием и поздравил с предстоящим Днем Победы. Было особо отмечено, что сотрудничество Азербайджана и Узбекистана в области обороны служит дальнейшему укреплению армий обеих стран.
На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, вопросы региональной безопасности и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.
Затем состоялось подписание «Плана двустороннего сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Узбекистан на 2023 год».