Поприветствовав гостей, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане и подчеркнул, что двустороннее военное сотрудничество между нашими странами основано на дружественных и братских отношениях.

Министр обороны проинформировал своего узбекского коллегу об оперативной обстановке, сложившейся после решительных ответных мер, принятых азербайджанской армией в целях пресечения последних провокаций армянских вооруженных формирований, а также о проделанной работе в области армейского строительства.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, министр обороны Узбекистана поблагодарил за оказанный теплый прием и поздравил с предстоящим Днем Победы. Было особо отмечено, что сотрудничество Азербайджана и Узбекистана в области обороны служит дальнейшему укреплению армий обеих стран.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, вопросы региональной безопасности и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем состоялось подписание «Плана двустороннего сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Узбекистан на 2023 год».