Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, пишет агентство «Анадолу».
Стороны обсудили развитие событий вокруг российско-украинской войны.
Во время разговора президент Эрдоган заявил, что видение дипломатического решения должно сохраняться при любых обстоятельствах, и выразил готовность внести любой необходимый вклад в прекращение войны путем переговоров.
Эрдоган также поблагодарил Зеленского за соболезнование в связи со взрывом на угольной шахте в Бартыне.