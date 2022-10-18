Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, пишет агентство «Анадолу».

Стороны обсудили развитие событий вокруг российско-украинской войны.

Во время разговора президент Эрдоган заявил, что видение дипломатического решения должно сохраняться при любых обстоятельствах, и выразил готовность внести любой необходимый вклад в прекращение войны путем переговоров.

Эрдоган также поблагодарил Зеленского за соболезнование в связи со взрывом на угольной шахте в Бартыне.