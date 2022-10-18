В азербайджанском дипведомстве сообщили haqqin.az, что на встрече посол Азербайджана поздравил кувейтского коллегу с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей работе. Он также проинформировал посла Кувейта о своей деятельности в качестве дуайена дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, и организованных здесь многочисленных встречах и культурных мероприятиях.

Коснувшись двусторонних отношений между странами, Полад Бюльбюльоглы отметил успешное сотрудничество в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. Наряду с этим посол Азербайджана подчеркнул наличие широких возможностей для развития данных отношений в сферах экономики, туризма и культуры.

Также азербайджанский дипломат проинформировал своего коллегу об армяно-азербайджанском конфликте, урегулированном в результате победы доблестной азербайджанской армии под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, истории конфликта, переговорном процессе, о 4 общеизвестных резолюциях Совета Безопасности ООН и о сути многочисленных документов, принятых по конфликту в рамках других международных организаций. Полад Бюльбюльоглы отметил, что Азербайджан отстаивал свои суверенные земли и международное право, истина и справедливость были на нашей стороне. Наряду с этим, он сообщил о положениях общеизвестного трехстороннего Заявления и, в целом, постконфликтном периоде, а также о масштабных восстановительных работах, проводимых на наших освобожденных территориях.