Полад Бюльбюльоглы обсудил с послом Кувейта двустороннее сотрудничество ФОТО
Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглы встретился с новоназначенным послом Государства Кувейт в России Мансуром Айядом Аль-Отейби. Встреча состоялась по просьбе кувейтского посла.
В азербайджанском дипведомстве сообщили haqqin.az, что на встрече посол Азербайджана поздравил кувейтского коллегу с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей работе. Он также проинформировал посла Кувейта о своей деятельности в качестве дуайена дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, и организованных здесь многочисленных встречах и культурных мероприятиях.
Коснувшись двусторонних отношений между странами, Полад Бюльбюльоглы отметил успешное сотрудничество в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. Наряду с этим посол Азербайджана подчеркнул наличие широких возможностей для развития данных отношений в сферах экономики, туризма и культуры.
Также азербайджанский дипломат проинформировал своего коллегу об армяно-азербайджанском конфликте, урегулированном в результате победы доблестной азербайджанской армии под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, истории конфликта, переговорном процессе, о 4 общеизвестных резолюциях Совета Безопасности ООН и о сути многочисленных документов, принятых по конфликту в рамках других международных организаций. Полад Бюльбюльоглы отметил, что Азербайджан отстаивал свои суверенные земли и международное право, истина и справедливость были на нашей стороне. Наряду с этим, он сообщил о положениях общеизвестного трехстороннего Заявления и, в целом, постконфликтном периоде, а также о масштабных восстановительных работах, проводимых на наших освобожденных территориях.
Посол Кувейта поздравил азербайджанский народ с восстановлением территориальной целостности страны и отметил, что Кувейт всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана на площадках международных организаций. Дипломат выразил благодарность послу Азербайджана за интересную и продуктивную встречу.
На встрече стороны также обменялись мнениями по процессам, происходящим в регионе, и вопросам, вызывающим взаимный интерес.
В завершение встречи гостю была вручена изданная Фондом Гейдара Алиева книга «Карабах: до и после оккупации».