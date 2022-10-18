Правительство Трасс разваливается: уходит в отставку второй министр

Глава Министерства внутренних дел Суэлла Браверман сообщила в своем твиттере об уходе в отставку.

«С глубоким сожалением я решила уйти в отставку», - написала Браверман. Причиной своего ухода она назвала то, что со своей личной почты отправила документ коллеге, что нарушает правила ведомства.

На своем посту Браверман пробыла 43 дня.

Новым главой МВД страны назначена экс-министр транспорта страны Грант Шэппс.

14 октября Лиз Трасс уволила своего соратника, министра финансов Квази Квартенга, который выступал автором реформ, призванных оживить британскую экономику. Портфель министра финансов получил умеренный политик с опытом работы на ключевых постах в правительстве Джереми Хант.