Сына соратника Путина арестовали в Норвегии

Полиция Норвегии арестовала Андрея Якунина, сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина и одного из ближайших соратников президента России Владимира Путина, пишут российские СМИ.

Его обвиняют в управлении дроном на Шпицбергене и, возможно, в других местах Норвегии. Суд заключил его под стражу на две недели.

47-летний подозреваемый учился в Лондонской школе бизнеса и бизнес-школе Колумбийского университета. Сейчас живет с семьей в Лондоне.