Украинскому народу и Зеленскому дали премию Сахарова

Граждане Украины и Владимир Зеленский как их лидер получили премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Это объявила президент Европейского парламента Роберта Метсола, пишут украинские СМИ.

«Это награда для всех украинцев, которые сейчас сражаются. Для всех, кто был вынужден бежать. Для всех, кто потерял родных и близких. Для всех тех, кто встает и борется за то, во что верит. Храбрый народ Украины не сдастся, и мы тоже», — сказала она.

В списке номинантов также был Владимир Зеленский лично, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, бразильская активистка Соня Гуахахара и погибшая журналистка Al Jazeera Ширин Абу Акле.

Церемония награждения пройдет 14 декабря в Страсбурге.