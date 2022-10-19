В Иране арестовали россиянина, австрийцев, французов и британцев

Власти Ирана арестовали 14 иностранцев в связи с беспорядками, которые потрясли страну в последние недели. Известно, что среди задержанных есть один гражданин России, сообщает агентство Reuters.

Согласно источнику, граждане 14 стран, включая США, Россию, Австрию, Францию, Великобританию и Афганистан, были арестованы в ходе недавних беспорядков в стране. Большинство задержанных были жители Афганистана.