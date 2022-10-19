Во Франции хотят распустить правительство

Коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) хочет вынести на голосование вопрос о доверии французскому правительству. Об этом заявила глава фракции левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано, сообщает телеканал BFM.

Причиной недоверия стало то, что премьер-министр Элизабет Борн сообщила о решении принять бюджет на 2023 год без одобрения парламента.

"Мы хотим подчеркнуть, что выступаем против "метода 49.3" (статья конституции, наделяющая кабинет правом принимать бюджет в обход законодателей - ред.). Мы не управляем страной из-за 49.3, поэтому Nupes планирует вынести вотум недоверия", - сказала Матильда Пано.

Напомним, ранее премьер-министр Франции объявила, что правительство воспользуется своим правом на принятие финансового закона о бюджете на 2023 год "под собственную ответственность" и без согласования с депутатами.