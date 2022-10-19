У Болгарии и еще трех стран нет денег на участие в «Евровидении»

У Болгарии и еще трех европейских стран нет средств для участия в ежегодном песенном конкурсе «Евровидение». Они отказались от участия, пишут зарубежные СМИ.

Болгарское национальное телевидение (БНТ) отказалось от участия в конкурсе из-за нехватки финансирования. Также поступили Черногория, Босния и Герцеговина, а также Северная Македония.

«Развлечение, подобное «Евровидению», на фоне финансового кризиса во всей Европе, которая ограничивает поставку электроэнергии и тепла на общественных местах, не оправдано», - сообщает газета со ссылкой на БНТ.