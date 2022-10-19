SOCAR построит завод по СПГ на Черном море
Компания SOCAR и румынская Romgaz договорились о совместной разработке проекта строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Черном море, пишут зарубежные СМИ.
В церемонии участвовали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр энергетики Пярвиз Шахбазов, а также премьер-министр Румынии Николае Чукэ и министр энергетики Румынии Вирджил Попеску.
«Сегодня мы закладываем основы нового коридора по транспортировке энергии между Каспийским и Черным морями. Таким образом, Румыния становится важной точкой, важным узлом, энергетическим хабом как для электроэнергии, так и для природного газа», - сказал Попеску на церемонии.