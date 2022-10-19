Как Турция может затянуть принятие Швеции и Финляндии в НАТО

В своем парламенте Турция может затянуть ратификацию решения о принятии Финляндии и Швеции в НАТО до июня 2023 года. Об этом сообщает Iltalehti со ссылкой на источники в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Стокгольм и Хельсинки продолжают вести переговоры с Анкарой. Однако эксперты считают, что Реджеп Тайип Эрдоган склонен затягивать процесс, а ведение этих переговоров сейчас не является для него важным и принципиальным вопросом.

В НАТО рассматривают два сценария. В первом случае Турция может одобрить заявки этих стран либо до рождества (25 декабря), либо же оставить вопрос до июня 2023 года, приняв решение после саммита альянса.

Во втором случае решение могут принять после президентских выборов в стране, которые состоятся в июне 2023 года. Помимо этого, на решение Анкары может повлиять новая договоренность с Москвой о строительстве газового хаба. Реализация этого проекта также может отсрочить принятие решения.