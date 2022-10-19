ООН о будущем «зерновой сделки»

Переговоры по продлению договоренностей об экспорте продовольствия и удобрений из России и Украины все еще продолжаются. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, пишут российские СМИ.

"Идут активные и интенсивные дискуссии по многим направлениям. Мы пытаемся добиться наших целей. Дискуссии идут с Россией, Украиной, а также Евросоюзом, Великобританией и США. Могу сказать только, что активность высокая, но в чем она заключается - не могу", - сказал он.

Стефан Дюжаррик подчеркнул, что сейчас стороны пытаются продлить и расширить сделку, облегчить выход российских удобрений на рынки и зафиксировать новые пункты договоренностей. Он отметил, что работа по продлению зерновой сделки не является публичной, она относится к разделу "незаметной дипломатии".