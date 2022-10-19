Сына российского губернатора экстрадируют в США

В Италии по запросу Минюста США арестован Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, пишут российские СМИ. Усс теперь ждет экстрадиции в США.

Американское ведомство обвиняет Артема Усса в уклонении от санкций и отмывании денег. Помимо него, обвинения предъявлены еще четырем россиянам и двум нефтетрейдерам из Венесуэлы.

По обвинению в обходе санкций также арестовали россиян Юрия Орехова, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тулякова.