Великобритания столкнулась с иранскими санкциями

МИД Ирана включил в санкционный список пять юридических и девять физических лиц из Великобритании, которые, по версии иранской стороны, «осуществляли деятельность, которая привела к беспорядкам, насилию и террористическим актам против иранского народа», сообщает сайт иранского внешнеполитического ведомства.

Согласно заявлению, подпавшим под рестрикции лицам запрещена выдача виз и въезд на территорию Ирана. Введенные ограничения также подразумевают «арест имущества и активов на территории, находящейся под иранской юрисдикцией, а также блокировку банковских счетов в финансовой системе Исламской Республики Иран».