Евросоюз наказал Иран за поставку дронов России

Евросоюз ввел новые санкции против Ирана и его граждан из-за поддержки России в войне с Украиной и поставок беспилотников, сообщает DPA.

Санкции введены против лиц и организаций, которые причастны к разработке и поставке иранских беспилотников в Россию. Лицам из "черного листа" будет запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в европейских банках - заморожены.

Детальный список лиц и организаций, которые попали под санкции, пока не стал публичным. Однако ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести санкции против компании-производителя беспилотников Shahed - Shahed Aviation Industries, трех иранских генералов и лиц, которые занимаются программой создания БПЛА для России.