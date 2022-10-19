Bloomberg: тысячи миллионеров хотят купить недвижимость в Дубае

В 2022 году недвижимость в Дубае купят как минимум четыре тысячи миллионеров. Это станет самой большой долей привлеченного частного капитала в мире, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании Henley & Partners.

Предыдущий рекорд был поставлен в 2021 году. Тогда покупатели инвестировали в приобретение жилья в Дубае $6,6 млрд.

Для иностранцев город интересен своими низкими налогами, развитым бизнесом, инфраструктурой и возможностью легко сделать вид на жительство. В этом году Дубай также привлек многих россиян, которые выводят свои капиталы и бизнес из России. Причиной для этого стала война с Украиной и наложенные Западом санкции. По данным аналитиков BetterHomes, за первое полугодие 2022 года количество сделок на местном рынке жилья с россиянами подскочило на 164%.

Это ускорило рост цен на недвижимость в Дубае. С сентября 2021 года по сентябрь 2022 года средние цены на недвижимость в ОАЭ выросли на 70,3%.