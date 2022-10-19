В Норвегии закрыли два аэропорта из-за дронов

Сегодня, 19 октября, более чем на два часа приостановил работу аэропорт во втором по величине городе Норвегии – Бергене, пишут зарубежные СМИ.

Причиной стал зафиксированный беспилотный летательный аппарат вблизи с аэродромом.

Норвежские правоохранители заявили, что дронов могло быть несколько. Аэропорт в Бергене расположен вблизи главной военно-морской базы Норвегии – Хааконсверн, являющейся одной из крупнейших морских военных баз Северной Европы.

В Норвегии задержали двух граждан России, которые запускали дроны над нефтегазовой и военной инфраструктурой страны. Мужчины действовали в разных местах и не знали друг друга.