Конфликт на украинской территории может быть остановлен, если «нынешний президент страны Владимир Зеленский со своей стороны прекратит атаки», заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, пишут российские СМИ.

Выступая перед членами партии «Вперед, Италия», Берлускони затронул тему Украины.

«Война, которая ведется в Украине, – это бойня украинских солдат и граждан. Если бы он (Зеленский) сказал: «Я больше не нападаю», все бы было кончено», - сказал он.

По мнению Берлускони, именно Зеленский виновен в эскалации конфликта, так как «выбросил к чертям» Минские соглашения и «начал наступление» на «республики Донбасса».