Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 19 октября ознакомились с условиями, созданными в Зангиланском международном аэропорту, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Джахангир Аскеров проинформировал главу государства и первую леди об аэропорте.

Было отмечено, что длина асфальтобетонной взлетно-посадочной полосы Зангиланского международного аэропорта составляет 3 тысячи метров, а ширина – 60 метров. Этот аэропорт будет принимать все типы воздушных судов, в том числе широкофюзеляжные тяжелые грузовые самолеты.

Площадь перрона составляет 60 000 квадратных метров. Аэропорт позволит осуществлять полеты в соответствии со стандартами ICAO и IATA.

Терминал международного аэропорта, отвечающий современным мировым стандартам, сможет обслуживать 200 пассажиров в час. Внутри терминала есть VIP-зал, кафе, медицинский пункт и офисные помещения.