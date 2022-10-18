Азербайджанцы вышли на митинг в Кишиневе протест Армении
Азербайджанская община Кишинева провела митинг перед представительством ООН в Молдове.
Как сообщает haqqin.az, на мероприятии, проведенном по инициативе Конгресса азербайджанцев Молдовы, азербайджанцы выразили протест против провокаций, совершенных армянскими вооруженными силами на государственной границе Азербайджана с Арменией, попыток официального Еревана помешать утверждению долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа.
Участники акции вышли на акцию протеста с флагами Азербайджана и Молдовы, привлекли внимание к гибели гражданских лиц в результате разрыва мин, заложенных армянскими вооруженными подразделениями в освобожденном Карабахе, а также попыткам заложить новые мины на границе, убийству гражданских лиц, малолетних детей и подростков в результате ракетных ударов, нанесенных во время Второй Карабахской войны по таким азербайджанским городам, как Гянджа, Барда, Мингячевир, Геранбой и Тертер, расположенным в десятках километров от линии фронта и зоны конфликта, массовым захоронениям, обнаруженным в Эдилли, и Ходжалинскому геноциду.