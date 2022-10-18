Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:49

Турция перебрасывает на север Сирии дополнительные армейские подразделения и танки, чтобы остановить продвижение радикальной исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (возникла на базе «Фронт аль-Нусра» – сирийского отделения «Аль-Каиды» – ред.) Согласно турецким источникам, в течение нескольких дней танки, бронетехника и боеприпасы вначале переправлялись из военных баз в разных регионах Турции в граничащую с Сирией провинцию Газиантеп и уже оттуда перебрасывались в оперативные зоны «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата» на севере Сирии. Агентство «Рейтер» со ссылкой на источники в сирийской оппозиции и свидетелей на севере Сирии подтверждает, что Турция ввела в регион свою бронетехнику и артиллерию.

Сообщается, что турецкие танки заняли позиции неподалеку от жилого массива Кафр-Джана, расположенного между городами Африн и Азез, который находится в данный момент под контролем группировки «Хайат Тахрир аш-Шам». Как уже сообщалось, на прошлой неделе на севере Сирии, в контролируемом Турцией городе Эль-Баб в провинции Алеппо, произошло столкновение между вооруженными формированиями, которые изначально поддерживались Анкарой и входили в состав оппозиционной режиму Асада «Сирийской национальной армии». Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», под контролем которой находится большая часть соседней провинции Идлиб, воспользовалась ситуацией и захватила Африн, занятый оппозиционными группами, а также 30 близлежащих сел. После вмешательства Турции, противоборствующие стороны начали переговоры, в ходе которых было достигнуто соглашение о прекращении огня. По соглашению сторон, «Хайат Тахрир аш-Шам» обязалась покинуть Африн в обмен на создание нового «правительства», которому будут подчинены подконтрольные Турции районы Идлиба и Алеппо, и в котором «Хайат» займет лидирующее положение.