Все запуталось в Турецкой Сирии о развитии ситуации
Турция перебрасывает на север Сирии дополнительные армейские подразделения и танки, чтобы остановить продвижение радикальной исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (возникла на базе «Фронт аль-Нусра» – сирийского отделения «Аль-Каиды» – ред.)
Согласно турецким источникам, в течение нескольких дней танки, бронетехника и боеприпасы вначале переправлялись из военных баз в разных регионах Турции в граничащую с Сирией провинцию Газиантеп и уже оттуда перебрасывались в оперативные зоны «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата» на севере Сирии.
Агентство «Рейтер» со ссылкой на источники в сирийской оппозиции и свидетелей на севере Сирии подтверждает, что Турция ввела в регион свою бронетехнику и артиллерию.
Сообщается, что турецкие танки заняли позиции неподалеку от жилого массива Кафр-Джана, расположенного между городами Африн и Азез, который находится в данный момент под контролем группировки «Хайат Тахрир аш-Шам».
Как уже сообщалось, на прошлой неделе на севере Сирии, в контролируемом Турцией городе Эль-Баб в провинции Алеппо, произошло столкновение между вооруженными формированиями, которые изначально поддерживались Анкарой и входили в состав оппозиционной режиму Асада «Сирийской национальной армии».
Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», под контролем которой находится большая часть соседней провинции Идлиб, воспользовалась ситуацией и захватила Африн, занятый оппозиционными группами, а также 30 близлежащих сел.
После вмешательства Турции, противоборствующие стороны начали переговоры, в ходе которых было достигнуто соглашение о прекращении огня. По соглашению сторон, «Хайат Тахрир аш-Шам» обязалась покинуть Африн в обмен на создание нового «правительства», которому будут подчинены подконтрольные Турции районы Идлиба и Алеппо, и в котором «Хайат» займет лидирующее положение.
Но буквально через два дня соглашение было нарушено, и между сторонами возобновились активные боевые действия. В результате, вооруженные подразделения «Хайат Тахрир аш-Шам» стали выдвигаться в направлении турецких границ, подавляя по пути сопротивление протурецких группировок.
Рами Абдулрахман, глава базирующейся в Лондоне Сирийской мониторинговой группы по правам человека (SOHR), утверждает, что наступление группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» в провинции Алеппо, а также захват ею Африна и других жилых районов произошли с молчаливого согласия Турции.
По его словам, Анкара недовольна конкуренцией между 26 вооруженными формированиями в составе «Сирийской национальной армии» и их неспособностью поддерживать порядок в оперативных зонах «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата». Абдулрахман считает, что именно поэтому Турция заинтересована, чтобы группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», обладающая большей военной мощью и организованностью, взяла под контроль эти районы.
Иной точки зрения придерживается представитель сирийской оппозиции Сурадж ад-Дин аш-Шами, заявивший агентству «Франс-пресс», что Турция «хранит молчание» о продвижении «Хайат Тахрир аш-Шам».
«Возможно, Анкара и не давала им «зеленый свет», - предположил аш-Шами, - а просто смирилась со сложившейся реальностью».