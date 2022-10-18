Расследование в США: в Азербайджане предложили отставному генералу 5 тысяч долларов

Отмечается, что их труд высоко оплачивается: «Правительство Австралии, например, предложило бывшим высокопоставленным чиновникам ВМС США более 10 миллионов долларов за консультационные услуги. В Азербайджане одному отставному генералу ВВС США предложили работу консультанта с оплатой 5 000 долларов в день», - пишет издание.

Также сообщается, что с 2015 года более 500 отставных военнослужащих устроились на работу в правительства иностранных государств, большинство из них – в Северной Африке или на Ближнем Востоке, включая работу консультантом в Министерстве обороны Саудовской Аравии.