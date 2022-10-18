Депутат Гасангулиев уверен, что омбудсмену может быть и меньше 30 лет

«Мы убрали возрастной ценз после последней, третьей поправки к Конституции, - отметил Гасангулиев. - Но закон об омбудсмене по-прежнему гласит, что он должен быть старше 30 лет и избираться дважды. Но мы ведь сняли ограничения, связанные с президентом и Генеральным прокурором. Следовательно, наш подход должен быть таким же. То есть, если какое-либо должностное лицо избирается народом, то именно народ должен определить, как долго этот человек может оставаться на этом посту. Или если оно одобрено президентом и Милли Меджлисом, то только глава государства и парламент могут определить, как долго ему можно доверять».

Гасангулиев выразил несогласие с тем, что члены Национальной превентивной группы при омбудсмене назначаются сроком только на три года.

«На мой взгляд, как и омбудсмен, члены Национальной превентивной группы должны избираться на семь лет, - заявил депутат. - А за воспрепятствование их работе в законе должна быть предусмотрена уголовная ответственность. Ведь любая помеха их прямой деятельности может привести к сокрытию крупного преступления. Полагаю, что этот вопрос также должен быть отражен в законе. Считаю все предложенные изменения прогрессивными и призываю коллег-депутатов проголосовать за законопроект».