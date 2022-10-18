В Иране убили 16-летнюю азербайджанку… за отказ спеть гимн в честь Хаменеи новые протесты
Сентябрьские протесты, охватившие Исламскую Республику после того, как 22-летняя курдская девушка Махса Амини была убита полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба», могут возобновиться с новой силой.
На сей раз в городе Ардебиль произошел еще более страшный инцидент – 16-летняя школьница Асра Панахи была до смерти забита полицейскими только за то, что отказалась петь гимн «Салам Фарманде», восхваляющий верховного религиозного лидера аятоллу Хаменеи.
Хотя этот кошмарный инцидент произошел в Южном Азербайджане 13 октября, известно о нем стало только вчера.
Согласно новостям, распространённым оппозиционными источниками, Координационный совет профсоюзов учителей Ирана в сопровождении сотрудников правоохранительных органов проводит в связи с непрекращающимися протестами в стране специальные рейды в школах.
В ходе одного из них, в Ардебиле, учащимся школы для девочек было приказано спеть гимн «Салам Фарманде», восхваляющий верховного религиозного лидера Исламской Республики. Но одна из учениц, 16-летняя Асра Панахи, петь отказалась, за что была жестоко избита полицейскими. С тяжелыми травмами девушку доставили в больницу, где Асра Панахи скончалась.
Информация об этом страшном инциденте вызвала в Иране мощный общественный резонанс и привела к началу новой волны протестов в Ардебиле и других городах Южного Азербайджана.
Иранские власти в очередной раз все отрицают, заявляя, что Асра «умерла естественной смертью».
Напомним, что такую же «версию» официальный Тегеран выдвигал и в связи с убийством Махсы Амини.