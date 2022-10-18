На сей раз в городе Ардебиль произошел еще более страшный инцидент – 16-летняя школьница Асра Панахи была до смерти забита полицейскими только за то, что отказалась петь гимн «Салам Фарманде», восхваляющий верховного религиозного лидера аятоллу Хаменеи.

Сентябрьские протесты, охватившие Исламскую Республику после того, как 22-летняя курдская девушка Махса Амини была убита полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба», могут возобновиться с новой силой.

Хотя этот кошмарный инцидент произошел в Южном Азербайджане 13 октября, известно о нем стало только вчера.

Согласно новостям, распространённым оппозиционными источниками, Координационный совет профсоюзов учителей Ирана в сопровождении сотрудников правоохранительных органов проводит в связи с непрекращающимися протестами в стране специальные рейды в школах.

В ходе одного из них, в Ардебиле, учащимся школы для девочек было приказано спеть гимн «Салам Фарманде», восхваляющий верховного религиозного лидера Исламской Республики. Но одна из учениц, 16-летняя Асра Панахи, петь отказалась, за что была жестоко избита полицейскими. С тяжелыми травмами девушку доставили в больницу, где Асра Панахи скончалась.

Информация об этом страшном инциденте вызвала в Иране мощный общественный резонанс и привела к началу новой волны протестов в Ардебиле и других городах Южного Азербайджана.

Иранские власти в очередной раз все отрицают, заявляя, что Асра «умерла естественной смертью».

Напомним, что такую же «версию» официальный Тегеран выдвигал и в связи с убийством Махсы Амини.