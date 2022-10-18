США резко увеличат производство HIMARS

Компания Lockheed Martin планирует увеличить производство ракетных систем HIMARS с 60 до 96 пусковых установок в год. Об этом сообщил инвесторам генеральный директор Джим Тайклет, пишет Politico.

Оружие доказало свою эффективность в Украине, отмечают в компании. Всего США планируют поставить Украине 38 установок, 20 из которых уже находятся на территории страны. Прежде чем начать контрнаступление в сентябре, ВСУ обстреливали из них мосты и склады боеприпасов российских военных, сея хаос в логистике и опустошая резервы.